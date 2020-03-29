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Son dakika: İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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İNGİLTERE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

Son dakika haberi... 'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 artarak 1228'e yükseldi.

detaylar gelecek...

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