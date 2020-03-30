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BM'nin 100 çalışanında koronavirüs tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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BM'NİN 100 ÇALIŞANINDA KORONA TESPİT EDİLDİ

salgını BM'yi de etkisi altına aldı. Yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler, 100 personelinin yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu...

Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, telekonferans yoluyla yaptığı günlük basın brifinginde, dünya genelindeki tüm ofislerinde şimdiye kadar 100 BM personelinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

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