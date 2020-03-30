BM'nin 100 çalışanında koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs salgını BM'yi de etkisi altına aldı. Yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler, 100 personelinin yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu...

Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, telekonferans yoluyla yaptığı günlük basın brifinginde, dünya genelindeki tüm ofislerinde şimdiye kadar 100 BM personelinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.