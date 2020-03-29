Gelenek bozuldu! Kraliyet Ailesi'nden yeni corona kararı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in her yıl haziran ayında askeri resmi geçit töreniyle yapılan Trooping the Colour adlı doğum günü etkinliği, corona virüs salgını nedeniyle bu yıl yapılamıyor. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin 94'üncü yaş günü kutlaması için alternatifleri gözden geçiriyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü de corona virüs salgınından nasibini aldı.

Buckingham Sarayı'ndan, Trooping The Colour adı verilen kutlamanın bu yıl yapılamayacağı açıklandı.

Saray duyurusunda, "Hükümetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe'nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak. Bir dizi başka seçenekler de gözden geçirilmektedir" denildi.

Geçen hafta, Kraliçe'nin geleneksel bahçe partisi ve planlanan ziyaretlerinin de iptal edildiği duyurulmuştu.

21 Nisan 1923 doğumlu olan Kraliçe için her yıl haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da Trooping the Colour etkinliği yapılıyor. Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören sergileniyor.

67 yıldır tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth ülkenin tahtta en uzun süre oturan monarkı unvanını taşıyor.