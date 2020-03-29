ABD'de tıbbi malzeme stokları tükeniyor

Koronavirüsle mücadelede sıkıntı yaşadıklarını aktaran New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Yüzlerce solunum cihazına ihtiyacımız var" dedi. Blasio ayrıca 1 haftalık tıbbi malzemelerinin kaldığını bildirdi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York'ta 1 haftalık tıbbi malzeme kaldığını duyurdu.

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de sağlık sistemi çökme noktasına geldi. ABD'de tıbbi malzeme stoğu hızla azalırken, birçok vali ve belediye başkanı tıbbi malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu bildirdi. New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada New York'un sadece 1 haftalık tıbbi malzemesi kaldığını bildirirken, yüzlerce solunum cihazına ise acilen ihtiyaç olduğunu açıkladı.

New York Valisi Andrew M. Cuomo ise yaptığı açıklamada zorunlu meslek grubu çalışanları dışında kalan tüm halkın evde kalması uyarısını yaparken, evde kalma kuralını 15 Nisan tarihine kadar uzattığını duyurdu. Vali, ayrıca 8 bin 500'e yakın hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü aktarırken, "Binlerce kişinin öleceğini düşünmekten başka şansımız yok" dedi.

Vali Cuomo, ucuz ve evde uygulanabilir bir testin bulunduğu zaman koronavirüs salgınının duracağını ifade ederken, eyalet genelinde 76 bin emekli sağlık çalışanının hastaneler zorda kaldığı durumda yardımcı olmak için gönüllü olduğunu duyurdu.



