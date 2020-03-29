ABD'de bir bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüsün en fazla yayıldığı ülke olan ABD'de 1 yaşında bir bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı. Illinois Halk Sağlığı Dairesi Direktörü Dr. Ngozi Ezike, ilk kez bir bebeğin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dünyada Kovid-19 salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD'de, virüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bir yaşından küçük bir bebeğin olduğu belirtildi.

Illinois Halk Sağlığı Dairesi Direktörü Dr. Ngozi Ezike, ilk kez bir bebeğin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ezike, "Bu ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

123 bin 776 vakanın görüldüğü ABD'de, 2 bin 229 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.