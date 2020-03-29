29 Mart 2020, Pazar
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İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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İSRAİL'DE VİRÜS VAKA SAYISI 4 BİNİ AŞTI

İsrail'de, tespit edilen koronavirüs vaka sayısının 4 bin 247'ye çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 382 kişide daha Kovid-19'un tespit edildiği belirtildi.

İsrail'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 382 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 4 bin 247'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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