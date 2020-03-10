10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
ABONE OL
MERKEL, DARBECİ HAFTER İLE GÖRÜŞTÜ!

, 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ile görüştü. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter dün de 'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

, 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ile görüştü. Hafter, dün de 'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

YAZILI AÇIKLAMAYLA DUYURULDU
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel'in, Halife Hafter ile bir araya geldiğini, başkent 'deki görüşmede Libya'daki ihtilaf konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Görüşmede Merkel'in, Libya sorununda askeri çözüm olmayacağını vurguladığını ifade eden Seibert, Berlin Konferansı'nda alınan kararlara atıfta bulunarak ve siyasi süreç konusunda ilerlemenin elzem olduğunu söylediğini aktardı.

DÜN DE MACRON'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ
'ndan dün yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hafter ile görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Hafter, Libya'da ateşkesi sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti ancak Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ateşkesi ihlali halinde anlaşmanın iptal edileceğini kaydetti. Görüşmede petrol konusu da ele alındı. Macron, geçen yıl 23 Mayıs'ta da Hafter ile bir araya gelmişti.

Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye kararını açıkladı SON DAKİKA: ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL, TÜRKİYE KARARINI AÇIKLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN