28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2020
ABONE OL
İSRAİL GAZZE'YE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

, koronavirüsle mücadelede güçlük çeken 'e hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Şeridi'nde iki hedefe hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

savaş uçaklarının abluka altındaki Şeridi'nde iki hedefe hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail savaş uçakları Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı iki noktaya birçok defa saldırı düzenledi.

Gazze'den ve İsrail'den saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu tarafından cuma akşaması yapılan açıklamada, İsrail'in işgal ettiği yerleşim bölgelerine Gazze'den roket fırlatıldığını açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA