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Son dakika: Rusya'da corona virüs şoku! Kremlin'e sıçradı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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RUSYA'DA CORONA VİRÜS ŞOKU! KREMLİN'E SIÇRADI...

Son dakika haberi... 'da şoku yaşanıyor. başkanlık yönetimi arasında bir personelin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kremlin, personelin Putin ile temasının olmadığını da duyurdu. Ayrıca Rusya'da korona virüsü nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükselirken ülke genelindeki vaka sayısı da bini aştı.

'da (Covid-19) vakaları artıyor. başkanlık yönetimi arasında bir personelin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

PUTİN İLE TEMASI YOK

Kremlin, personelin Putin ile temasının olmadığını da duyurdu.

RUSYA'DA KORONA VİRÜSÜNDEN 4. ÖLÜM

Rusya'da açıklanan son verilere göre korona virüsü nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Korona Virüsü İzleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde ülke genelinde 196 yeni korona virüsü vakasının kayda geçtiği bildirildi. Vaka sayılarında günlük bazda en büyük artış yaşanırken toplam vaka sayısı bin 36'ya yükseldi.



Rusya'daki 196 yeni vakanın 16 bölgede kayda geçtiği belirtildi. Yeni vakalarının 157'sinin Moskova'da, 12'sinin Kırım'da, 8'inin Moskova'da, 3'ünün Volgograd bölgesinde, 2'sinin Çeçenistan'da, 2'sinin Mordovya Cumhuriyetinde, 2'sinin Udmurt Cumhuriyeti'nde, 2'sinin Samara bölgesinde bulunduğu ifade edildi.



Ivanovo, Oryol, Tula, Yaroslavl, Rostov, Kirov bölgelerinde ve Dağıstan ile Tataristan'da ise 1'er vakaların bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada ayrıca son 24 saat içerisinde 7 kişinin iyileşip hastanelerden taburcu olduğu aktarıldı. Moskova'da 4, Kirov Bölgesi'nde 2, Tataristan Cumhuriyeti'nde 1 kişi kişinin taburcu olduğu belirtilirken taburcu olanların sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.



HALKA "EVDE KAL" ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Ülkede virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların evlerinde kalmaları için yapılan çalışmalar kapsamında akrobasi uçaklarının pilotları, Rusya Savunma Bakanlığının desteği ile Moskova semaların gerçekleştirdiği uçuşta, "Kendine iyi bak - Evde Kal" yazısı yazdı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde virüsün en çok görüldüğü başkent Moskova'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmiş, Devlet Başkanı tarafından ülke genelinde vatandaşlara 1 hafta boyunca ücretli izin hakkı tanınmıştı.

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