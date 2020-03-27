Son dakika: İspanya'da bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 4 bini aştı
Son dakika haberi... İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.
Çin'den başlayan virüsün merkezi önce İtalya oldu dün ise önlenemeyen bir hızla ABD ilk sıraya çıktı.
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini aştı. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 532 bin 692...
İspanya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı.
detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'nın koronavirüs çaresizliği!
- Rusya'da corona virüs şoku! Kremlin'e sıçradı...
- İsrail'de can kaybı 10'a yükseldi
- Corona virüs kurallarına uymayanları tehdit etti
- 35 bin dolar değerindeki ürünleri çöpe attı
- İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı
- THY'den flaş korona kararı!
- Güney Afrika'da koronadan ilk ölümler yaşandı
- Rus uçakları havalandı! Bu mesajı veriler
- Trump ile Şi arasında korona görüşmesi!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı
- Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?
- ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?
- Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?
- BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Polis Akademisi'nden son dakika POMEM duyurusu! 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 ÖSYM sağlık personeli alımı kadrolar ve şartlar
- EBA TV canlı yayın izle: 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim ders programı
- Cuma mesajları 2020: Hadisli, dualı ve en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Flaş gelişme! Marketlerin çalışma saatleri değişti: 2020 A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açılış kapanış saati
- EBA TV Lise tekrarı izle: 9, 10, 11, 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle