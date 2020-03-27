Son dakika: İspanya'da bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 4 bini aştı

Son dakika haberi... İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

Çin'den başlayan virüsün merkezi önce İtalya oldu dün ise önlenemeyen bir hızla ABD ilk sıraya çıktı.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini aştı. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 532 bin 692...

İspanya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e çıktı.

detaylar gelecek...