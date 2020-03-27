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Son dakika: Rus uçakları havalandı! Corona virüse karşı bu mesajı veriler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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RUS UÇAKLARI HAVALANDI! BU MESAJI VERİLER

Son dakika haberi... Rus akrobasi uçakları, () salgınına farkındalık oluşturmak için, semalarında vatandaşlara "" çağrısı yaptı.

'da korona virüs vaka sayısı 840'a ulaşırken, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların evlerinde kalmaları için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

UÇAKLAR HAVALANDI

Rusya'da birçok organizasyonda gösteriler yapan akrobasi uçaklarının pilotları, Rusya Savunma Bakanlığının desteği ile semalarına çıkarak bir uçuş gerçekleştirdi.
Rus uçakları havalandı! Corona virüse karşı bu mesajı veriler | VİDEO RUS UÇAKLARI HAVALANDI! CORONA VİRÜSE KARŞI BU MESAJI VERİLER | VİDEO

"KENDİNE İYİ BAK - EV KAL"

Ülke genelinde, virüsle mücadele ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla bir araya gelen pilotlar, gökyüzüne Türkçesi "Kendine iyi bak - Ev Kal" yazısı yazdı.

Moskova semalarında uzun bir süre kalan yazı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

PUTİN KRİTİK KARARI DUYURMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde virüsün en çok görüldüğü başkent Moskova'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı konulmuş, Devlet Başkanı tarafından da ülke genelinde vatandaşlara 1 hafta boyunca sürecek ücretli izin hakkı tanınmıştı.
Rusya'da korona virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

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