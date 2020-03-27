Son dakika: Rus uçakları havalandı! Corona virüse karşı bu mesajı veriler
Son dakika haberi... Rus akrobasi uçakları, Corona virüs (Covid-19) salgınına farkındalık oluşturmak için, Moskova semalarında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.Rusya'da korona virüs vaka sayısı 840'a ulaşırken, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların evlerinde kalmaları için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.
UÇAKLAR HAVALANDI
Rusya'da birçok organizasyonda gösteriler yapan akrobasi uçaklarının pilotları, Rusya Savunma Bakanlığının desteği ile Moskova semalarına çıkarak bir uçuş gerçekleştirdi.
"KENDİNE İYİ BAK - EV KAL"
Ülke genelinde, virüsle mücadele ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla bir araya gelen pilotlar, gökyüzüne Türkçesi "Kendine iyi bak - Ev Kal" yazısı yazdı.
PUTİN KRİTİK KARARI DUYURMUŞTU
Öte yandan geçtiğimiz günlerde virüsün en çok görüldüğü başkent Moskova'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı konulmuş, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da ülke genelinde vatandaşlara 1 hafta boyunca sürecek ücretli izin hakkı tanınmıştı.
Rusya'da korona virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
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