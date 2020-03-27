İsrail'de koronavirüse bağlı ölü sayısı 10'a yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı ise 3 bin 35'e yükseldi. İsrail hava yolu şirketi El-Al tüm yurt dışı uçuşlarını askıya alırken, Ordu Sözcüsü Adraee Kovid 19'la mücadele kapsamında 500 askerin pazar gününden itibaren polis güçlerine destek vereceğini açıkladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 teşhisi konulan 93 yaşındaki bir erkek hasta ile 76 yaşındaki bir kadın hasta daha hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Haberde yaşamını yitirenlerin kimliklerine yer verilmezken, ülkede 342 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Böylece İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı ise 3 bin 35'e ulaştı.

Ülkede koronavirüse yakalananlar arasında 45 İsrail askeri de bulunuyor.

YURT DIŞI UÇUŞLARI DURDURULDU, ASKER POLİSE DESTEK VERECEK

Öte yandan İsrail'in hava yolu şirketi El-Al, Kovid-19 nedeniyle tüm yurt dışı uçuşlarını askıya aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yaptığı açıklamada, Kovid 19'la mücadele kapsamında 500 askerin pazar gününden itibaren polis güçlerine destek vereceğini belirtti.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Ülkede son olarak koronavirüs kaynaklı can kaybı 8, vaka sayısı ise 2 bin 693 olarak açıklanmıştı.