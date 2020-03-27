Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
Irak'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 40'a yükseldi. Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada vaka sayısının ise 458'e çıktığı belirtildi.
Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a, vaka sayısının ise 458'e çıktığı belirtildi.
122 KİŞİ İYİLEŞTİ
Açıklamada ayrıca Kovid-19 teşhisi konulan kişilerden 122'sinin tedavilerinin olumlu sonuçlandığı kaydedildi. Bakanlık dün ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybını 36, vaka sayısını ise 382 olarak duyurmuştu.
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