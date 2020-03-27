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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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IRAK'TA KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI 40'A ÇIKTI

'ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 40'a yükseldi. Sağlık ve yapılan açıklamada vaka sayısının ise 458'e çıktığı belirtildi.

Sağlık ve yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a, vaka sayısının ise 458'e çıktığı belirtildi.

122 KİŞİ İYİLEŞTİ

Açıklamada ayrıca Kovid-19 teşhisi konulan kişilerden 122'sinin tedavilerinin olumlu sonuçlandığı kaydedildi. Bakanlık dün ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybını 36, vaka sayısını ise 382 olarak duyurmuştu.

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