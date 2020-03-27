Arap dünyasında koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü Tunus, Lübnan, Umman, Kuveyt'te vaka sayıları giderek artıyor. Vaka sayısı Tunus'ta 227, Lübnan'da 391, Umman'da 131, Kuveyt'te 225'e ulaştı.

Tunus Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede yapılan 282 test sonucunda 30 kişide daha koronavirüs tespit edildiği toplam vaka sayısının 227'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart tarihinden itibaren toplam 2 bin 45 test yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, iki kişinin de hastalığı yenerek taburcu edildiği aktarıldı.

Ülke genelinde 9 bin 43 kişinin virüs şüphesiyle evlerinde karantina altında tutulduğu aktarılırken 8 bin 845 kişinin de karantina süresini tamamladığı kaydedildi.

LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığı da vaka sayısının 391'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede 23 yeni vakanın daha tespit edildiği ve toplam hasta sayısının 391'e yükseldiği belirtildi.

UMMAN

Umman'da Kovid-19 vaka sayısının 131 olduğu açıklandı.

Umman resmi ajansının haberine göre, ülkede 22 kişi daha enfekte oldu ve toplam vaka sayısı 131'e ulaştı.

Haberde, 23 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 225'e yükseldiğini duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde, 17 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam hasta sayısının 225'e yükseldiği aktarıldı.