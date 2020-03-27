Corona virüs kurallarına uymayanları tehdit etti: Su ve elektrikleri keseriz!
ABD'de Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak için şehirde uygulanan tecride uymayan iş yerlerini, su ve elektriklerini kesmekle tehdit etti.
Business Insider'ın haberine göre, Garcetti, Los Angeles'ın "evde kal" kısıtlamalarıyla ilgili yaptığı uyarıda, "Hala zaruri olmayan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü haberleri alıyoruz. Bu davranış sorumsuzca ve bencilce." ifadesini kullandı.
Garcetti, faaliyetlerini durdurmaya zorlamak için belediye yetkililerinin bu iş yerlerinin su ve elektriklerini kesmek gibi önlemlere başvurabileceğini belirterek kusurlu davranışla suçlanabileceklerini söyledi.
"BİZ SİZİ KAPATACAĞIZ"
Eric Garcetti, "Kim olduğunuzu biliyorsunuz. Buna son vermeniz lazım. Harekete geçip kapatmanız için şansınız var, eğer yapmazsanız, biz sizi kapatacağız" diye konuştu.
Los Angeles, ABD'de Covid-19 salgını nedeniyle tecrit uygulamasına geçen ilk büyük şehirlerden biri olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- THY'den flaş korona kararı!
- Kurallara uymayanlara hapis cezası!
- Rus uçakları havalandı! Bu mesajı veriler
- ABD'den korkutan corona virüs raporu!
- DSÖ'den tarihi itiraf! Bu fırsatı kaçırmayın
- 35 bin dolar değerindeki ürünleri çöpe attı
- Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
- Avustralya'dan yeni korona önlemleri!
- Türkiye'nin önlemleri Almanya'da örnek oldu!
- O ülkede 5,9 büyüklüğünde deprem!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Polis Akademisi'nden son dakika POMEM duyurusu! 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 ÖSYM sağlık personeli alımı kadrolar ve şartlar
- EBA TV canlı yayın izle: 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim ders programı
- Cuma mesajları 2020: Hadisli, dualı ve en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Flaş gelişme! Marketlerin çalışma saatleri değişti: 2020 A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açılış kapanış saati
- EBA TV Lise tekrarı izle: 9, 10, 11, 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV Ortaokul tekrarı izle: 5, 6, 7, 8. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV İlkokul tekrarı izle: 1, 2, 3, 4. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?
- YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
- Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
- EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri