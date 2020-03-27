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Corona virüs kurallarına uymayanları tehdit etti: Su ve elektrikleri keseriz!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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CORONA VİRÜS KURALLARINA UYMAYANLARI TEHDİT ETTİ

'de Belediye Başkanı Eric Garcetti, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak için şehirde uygulanan tecride uymayan iş yerlerini, su ve elektriklerini kesmekle tehdit etti.

Business Insider'ın haberine göre, Garcetti, 'ın "evde kal" kısıtlamalarıyla ilgili yaptığı uyarıda, "Hala zaruri olmayan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü haberleri alıyoruz. Bu davranış sorumsuzca ve bencilce." ifadesini kullandı.

Garcetti, faaliyetlerini durdurmaya zorlamak için belediye yetkililerinin bu iş yerlerinin su ve elektriklerini kesmek gibi önlemlere başvurabileceğini belirterek kusurlu davranışla suçlanabileceklerini söyledi.

"BİZ SİZİ KAPATACAĞIZ"

Eric Garcetti, "Kim olduğunuzu biliyorsunuz. Buna son vermeniz lazım. Harekete geçip kapatmanız için şansınız var, eğer yapmazsanız, biz sizi kapatacağız" diye konuştu.

Los Angeles, 'de Covid-19 salgını nedeniyle tecrit uygulamasına geçen ilk büyük şehirlerden biri olmuştu.

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