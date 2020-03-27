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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısını açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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DÜNYA GENELİNDEKİ VAKA SAYISI AÇIKLANDI

, dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 574 bin 800'ü geçtiği, 130 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 574 bin 800'ü geçtiği, 26 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 130 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle;

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