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Çin'den koronavirüs önlemi! Yabancılara giriş yasaklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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ÇİN'DEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Dünyaya koronavirüsü salan , aldığı kararlar dikkat çekti. Çin, yurt dışı kaynaklı vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdiğini açıkladı.

, yurt dışı kaynaklı yeni tip vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu giriş yasağının Kovid-19 salgınını önlemek için geçici bir tedbir olduğu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Yabancı ülke misyonlarında çalışanların kapsam dışında tutulacağının vurgulandığı açıklamada, ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanındaki işlerle ilgili ise vize başvurularının yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 81 bin 285 kişide virüs görüldüğünü ve salgına bağlı 3 bin 287 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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