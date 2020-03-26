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Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 500 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI AÇIKLANDI

haberleri.. Dünya genelinde yeni tip vaka sayısı 500 bini aştı.

Yeni tip (Kovid-19) vaka sayısı, dünya genelinde 500 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 500 bin 542'ye ulaştı.

200'E YAKIN ÜLKEYE YAYILDI

En fazla vaka görülen ülke, 81 bin 285 vakayla salgının ortaya çıktığı Çin olurken; onu 74 bin 422 vakayla ABD, 74 bin 386 vakayla İtalya izledi. 56 bin 197 vakanın görüldüğü İspanya, 41 bin 519 vakanın görüldüğü Almanya, 29 bin 406 vakanın görüldüğü İran, 25 bin 233 vakanın görüldüğü Fransa ve 11 bin 712 vakanın görüldüğü İsviçre, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 22 bin 334 kişi hayatını kaybetti.

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