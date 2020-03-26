Son dakika: İtalya'daki koronavirüs bilançosu açıklandı
Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi.
İtalya'da korona virüs nedeniyle 662 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8 bin 165'e yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor.
Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 662 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 8 bin 165'e yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde 6 bin 153 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 80 bin 539'a ulaştığı bildirildi.
Öte yandan ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü ve vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.
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