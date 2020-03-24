Fildişi Sahili Başbakanı kendini karantinaya aldı
Koronavirüsle mücadele kapsamında Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly kendini karantinaya aldı. Başbakan Coulibaly'nin koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle tamasının olmasından dolayı kendini karantinaya aldığı açıklandı.
Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly'nin, temasta bulunduğu bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya aldığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Coulibaly'nin temasta bulunduğu bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, hiçbir belirti göstermese de Başbakan Coulibaly'nin tedbirlere uyarak 14 gün boyunca kendini karantinaya aldığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 31 Ekim'de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklamasının ardından, iktidar partisi 61 yaşındaki Coulibaly'i aday olarak göstermişti.
Şu ana kadar 25 Kovid-19 vakası tespit edilen Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Ouattara, dün akşam acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
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