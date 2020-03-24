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Burkina Faso'da 5 bakan koronavirüse yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2020
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BURKİNA FASO'DA 5 BAKAN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Sahraaltı ülkesi 'da son 24 saatte 15 yeni vaka daha kaydedilmesiyle vaka sayısı 114'e yükseldi. Ulusal Müdahale Komitesi'nden yapılan açıklamada, enfekte olanlar arasında 5 bakan olduğu vurgulandı.

Sahraaltı ülkesi 'da son 24 saatte 15 yeni vaka daha kaydedilmesiyle vaka sayısı 114'e yükseldi.

Ulusal Müdahale Komitesi'nden yapılan açıklamada, enfekte olanlar arasında 5 bakan olduğu vurgulandı.

Açıklamada, vakalardan 2'sinin iyileştiği, vakalarla temasta bulunan 958 kişinin izlendiği belirtildi.

Sahraaltı Afrika'da virüsten ilk ölümün yaşandığı Burkina Faso'da salgını engellemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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