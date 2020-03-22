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Yunanistan'ın çocuklara bile tahammülü yok! Top oynayan çocuklara müdahale ettiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2020
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YUNANİSTAN'IN ÇOCUKLARA BİLE TAHAMMÜLÜ YOK!

Avrupa'ya geçme umuduyla sığınmacıların sınırda bekleyişlerinin 24. gününe girildi. , sınırında oynayan aralarında çocukların da olduğu sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti.

Sığınmacılardan bazıları Yunan sınırındaki boş arazide oynarken Yunan sınır güçleri aniden tazyikli suyla müdahaleye başladı, ardından yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandı.

, sınırın sıfır noktasında çocuk ve kadınlara 'ın gazla müdahale etmesi halinde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

Uyarıyı dikkate almayan Yunanistan'a Türk güvenlik güçlerince misliye karşılık verildi.

Türkiye'nin gazla karşılığı sonrası Yunan hudut birlikleri mevzi ve idare merkezlerini kısa sürede terk etti.

Yunanistan insanlık suçuna devam ediyor! Sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ettiler YUNANİSTAN İNSANLIK SUÇUNA DEVAM EDİYOR! SIĞINMACILARA GAZ BOMBALARIYLA MÜDAHALE ETTİLER

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