Kerkük'te sokağa çıkma yasağı 5 gün uzatıldı
Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın birçok yerinde önlemler alınmaya devam ediyor. Kerkük'te sokağa çıkma yasağının 5 gün uzatıldığı duyuruldu.
Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağının 5 gün uzatıldığı duyuruldu.
Kerkük Valisi Rakan Said, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 28 Mart'a kadar uzatıldığını söyledi.
Said, bu süre zarfında kentte detaylı temizlik ve bazı semtlerde sağlık kontrolleri yapılacağını kaydetti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından 17 Mart'ta yapılan açıklamayla Kerkük'te 23 Mart'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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