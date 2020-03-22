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Son dakika | Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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HIRVATİSTAN'DA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberi...’ın başkenti Zagreb’de 5.3 büyüklüğünde meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Son dakika haberi... Hırvatistan'da 5.3. büyüklüğünde deprem! İşte Zagreb'ten ilk görüntüler |Video SON DAKİKA HABERİ... HIRVATİSTAN'DA 5.3. BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İŞTE ZAGREB'TEN İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO



Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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