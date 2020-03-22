Son dakika | Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi...Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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