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Son dakika haberi... Hırvatistan'da 5.3. büyüklüğünde deprem! İşte Zagreb'ten ilk görüntüler |Video
Son dakika haberi... Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. İşte Zagreb'ten gelen ilk görüntüler...
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