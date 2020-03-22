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22.03.2020

Son dakika haberi... Hırvatistan'da 5.3. büyüklüğünde deprem! İşte Zagreb'ten ilk görüntüler |Video

Son dakika haberi... Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. İşte Zagreb'ten gelen ilk görüntüler...

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Hırvatistan'da 5.3. büyüklüğünde deprem! İşte Zagreb'ten ilk görüntüler |Video
Hırvatistan'da 5.3. büyüklüğünde deprem! İşte Zagreb'ten ilk görüntüler |Video
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