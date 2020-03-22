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İran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2020
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İRAN'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran’ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Şuşter ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Şuşter ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şuşter ilçesinin Guriye bölgesi olan deprem yerel saatle 22.01'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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