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Donald Trump'a şok! Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinde korona!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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BAŞKAN YARDIMCISI PENCE'İN OFİSİNDE KORONA!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Pence'in Basın Sözcüsü Katie Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Pence'in ofisindeki bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Başkan 'ın ya da Pence'in, Kovid-19 tespit edilen kişi ile yakın bir teması olmamıştır." ifadesine yer veren Miller, söz konusu kişinin temasa geçtiği diğer kişiler için de gerekli prosedürlerin uygulandığını vurguladı.

Pence, aynı zamanda 'da kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün de liderliğini üstleniyor.

açıkladığı rakamlara göre, 'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 14 bin 322'ye, ölü sayısı ise 210'a ulaştı.

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