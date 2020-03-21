Donald Trump'a şok! Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinde korona!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Pence'in Basın Sözcüsü Katie Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Pence'in ofisindeki bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.
Açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın ya da Pence'in, Kovid-19 tespit edilen kişi ile yakın bir teması olmamıştır." ifadesine yer veren Miller, söz konusu kişinin temasa geçtiği diğer kişiler için de gerekli prosedürlerin uygulandığını vurguladı.
Pence, aynı zamanda Beyaz Saray'da kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün de liderliğini üstleniyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı rakamlara göre, ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 14 bin 322'ye, ölü sayısı ise 210'a ulaştı.
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