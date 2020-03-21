Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

Koronavirüsle mücadelede eğitime bir süre ara verilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzak eğitim hakkında konuştu. Instagram hesabından yaptığı canlı yayında soruları cevaplayan Bakan Selçuk, "Kanallarda çocuklarımıza belirli listeler hazırladık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Selçuk, pazartesi günü başlayacak uzaktan eğitimlere, gönüllü öğretmenler, teknisyenler ve tüm ekip arkadaşlarıyla hazır olduklarını aktardı.

TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanalda içeriklerin hazırlandığını belirten Selçuk, "Bu kanallarda çocuklarımıza belirli listeleri de hazırladık. Hangi saatte hangi ders olacak bu dersleri yayımladık. Bu dersler 20'şer dakikalık dilimler halinde hayata geçirilecek. Ev ortamında, okuldaki gibi 40 dakika oturmak çok kolay değildir. Çocuklarımızın odaklanması için bizim yaptığımız çalışmalar, araştırmalar gösteriyor ki çocuklar bu tür bir ortamda 20'şer dakika aralıklarla otururlarsa verimlilik oluyor" ifadelerini kullandı.