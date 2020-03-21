BAE'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, koronavirüsten ilk can kaybının yaşandığını duyurdu. Açıklamada, vefat edenlerden birinin Avrupa'dan gelen bir Arap ülkesi vatandaşı, diğerinin de BAE'de ikamet eden böbrek ve kalp rahatsızlıkları bulunan 58 yaşında Asya ülkelerinden olduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) koronavirüsten 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vefat edenlerden birinin Avrupa'dan gelen bir Arap ülkesi vatandaşı (78), diğerinin de BAE'de ikamet eden böbrek ve kalp rahatsızlıkları bulunan 58 yaşında Asya ülkelerinden olduğu belirtildi.

Her iki kişinin de ülkedeki devlet hastanelerinde tedavi altındayken vefat ettikleri kaydedildi.

Son resmi verilere göre ülkede 140 koronavirüs vakası bulunuyor.