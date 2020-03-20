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Son dakika: Trump ve Macron'dan koronavirüs (corona virüs) görüşmesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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TRUMP VE MACRON KRİTİK 'KORONA' GÖRÜŞMESİ

Son dakika haberi... ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , yeni tip (Kovid-19) ile ilgili yaptıkları telefon görüşmesinde, uluslararası i�� birliği vurgusu yaptı.

'dan yapılan açıklamada, Trump ve 'un telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Görüşmede Kovid-19 ile mücadeledeki son gelişmeler ve çabaların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, G-7 ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla koordinasyon içerisinde bu pandeminin çözülmesi ve ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Macron ve Trump'ın telekomünikasyon güvenliği ve Avrupa'daki mülteci meselesini de ele aldıkları bildirildi. AA

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