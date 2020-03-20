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KKTC'de koronavirüs (corona virüs) vaka sayısı yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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KKTC'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI YÜKSELDİ

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs küresel salgını 'ne () de sıçradı. KKTC'de 20 kişide görülen vaka sayısı yükseldi. Son durumu KKTC açıkladı.

, bugün yapılan tetkikler sonucunda 12 Alman turist ve 1 vatandaşında yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Daha önce 20 vaka görülen KKTC'de böylelikle toplam vaka sayısı 33'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

KKTC'DE 13 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI

Koronavirüs testi pozitif çıkan 12 Alman turistin gözlem altında tutulanlar arasında olduğunu belirten Pilli, KKTC'li vatandaşın ise daha önce koronavirüs tespit edilen bir kişinin eşi olduğunu duyurdu.

KKTC'de daha önce 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. Böylelikle, ülkedeki toplam vaka sayısı 33'e yükseldi. AA

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