Son dakika: İtalya'da koronavirüsten 627 kişi daha öldü

Son dakika haberleri... İtalya'da koronavirüsten bir günde 627 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 32 kişi oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 10 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldi.

BİR GÜNDE 627 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ölümcül salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldiğini açıkladı. Borrelli'nin açıkladığı bu rakam, ülkede 4 haftadır salgın nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı oldu.

ROMA KONTROL ALTINDA

Virüsün en çok yayıldığı ve en çok can aldığı kuzeydeki Lombardiya'nın merkezi Milano kentinde, bölge yönetiminin isteği, valiliğin onayıyla Milano caddelerinde daha önce terörle mücadele kapsamında görevlendirilen 114 askerin, karantina tedbirlerinin uygulanmasını da denetlemeye başladığı belirtildi.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, hükümetten insanların sokağa çıkmaması konusunda daha sıkı tedbirler almasını isterken, dünkü talebine karşılık görevlendirilen 114 askerin az olduğunu vurguladı. Fontana, ordunun sokaklarda görev yapmasının caydırıcı bir etkisi olacağını söyledi.