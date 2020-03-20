20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İtalya'da koronavirüsten 627 kişi daha öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
ABONE OL
İTALYA'DA KORONAVİRÜSTEN 627 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Son dakika haberleri... İtalya'da koronavirüsten bir günde 627 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 32 kişi oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 10 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldi.

Son dakika haberi...İtalya'da koronavirüs coronavirus nedeniyle bir günde 627 kişi hayatını kaybetti |Video İTALYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE BİR GÜNDE 627 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ |VİDEO

BİR GÜNDE 627 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ölümcül salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldiğini açıkladı. Borrelli'nin açıkladığı bu rakam, ülkede 4 haftadır salgın nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı oldu.

İtalya'da ordu sokağa indi, Roma kontrol altında İTALYA'DA ORDU SOKAĞA İNDİ, ROMA KONTROL ALTINDA

ROMA KONTROL ALTINDA

Virüsün en çok yayıldığı ve en çok can aldığı kuzeydeki Lombardiya'nın merkezi Milano kentinde, bölge yönetiminin isteği, valiliğin onayıyla Milano caddelerinde daha önce terörle mücadele kapsamında görevlendirilen 114 askerin, karantina tedbirlerinin uygulanmasını da denetlemeye başladığı belirtildi.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, hükümetten insanların sokağa çıkmaması konusunda daha sıkı tedbirler almasını isterken, dünkü talebine karşılık görevlendirilen 114 askerin az olduğunu vurguladı. Fontana, ordunun sokaklarda görev yapmasının caydırıcı bir etkisi olacağını söyledi.

İtalyanlar sokak ortasında can veriyor! O görüntüler ortaya çıktı İTALYANLAR SOKAK ORTASINDA CAN VERİYOR! O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA