20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Filistin hükümetinden flaş koronavirüs (coronavirus) açıklaması: Hastalarımız iyileşti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
ABONE OL
FİLİSTİN'DE SEVİNDİREN KORONAVİRÜS GELİŞMESİ

hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da şu ana kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 17 Filistinlinin tedavilerinin ardından iyileştiğini duyurdu.

hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da şu ana kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 17 Filistinlinin tedavilerinin ardından iyileştiğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhem, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Mart'ta Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde turistlerin kaldığı ve ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği oteldeki çalışanların, tedavilerinin ardından iyileştiklerini belirtti.

Mulhem, otel çalışanları ve onlarla temas ettikleri belirlenen 17 kişinin tedavilerinin sona erdiğini ancak ihtiyaten evlerinde karantinalarının süreceğini ifade etti.

Bu iyileşmelerin Filistin sağlık kurumları adına büyük başarı olduğunu vurgulayan Mulhem, böylece Batı Şeria'daki mevcut Kovid-19 vaka sayısının 48'den 31'e düştüğüne dikkati çekti.

FİLİSTİN'DEKİ KOVİD-19 ÖNLEMLERİ

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart'ta yapılan açıklamada, Beytullahim'deki bir otelin çalışanlarında Kovid-19 tespit edilmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytullahim ve Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı da daha sonra yayımladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatı vermişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA