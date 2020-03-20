ABD’de yemekte buluşan aileye korona kabusu! 4 kişi öldü, 2 kişi yoğun bakımda

ABD’de yemekte bir araya gelen aile adeta kabusu yaşıyor. Aile yemeğinde koronavirüsü bulaşan 73 yaşındaki Grace Fusco isimli kadın ve 50'li yaşlarında olan üç çocuğu hayatını kaybederken 2 kişi yoğun bakımda tedavi altında. Ailenin kalan üyeleri ise karantinaya alındı.

ABD'nin New Jersey şehrinde yaşayan 73 yaşındaki Grace Fusco isimli kadın ve 50'li yaşlarında olan üç çocuğu corona virüsten yaşamını yitirdi. İki akrabanın da durumunun kritik olduğu açıklandı.

"DURUMU STABİL"

Ölen kadının kuzeni Roseann Paradiso Fodera, yaptığı açıklamada başka bir akrabanın test sonucunun pozitif çıktığı ancak durumunun stabil olduğunu ve diğer 19 aile üyesinin de testten geçirildiğini söyledi.

AİLE KARANTİNADA

Paradiso Fodera, "Bu ailemiz için dayanılması çok zor bir trajedi. 4 kaybımız var, 2 akrabamız yaşam ünitesine bağlandı ve COVID-19 olan ancak durumu stabil olan bir yakınımız daha mevcut. 19 akrabamız da şu an test sonuçlarını bekliyorlar ve enfekte olup olmadıklarını bilmiyorlar. Bu durum şu an bizim için en büyük endişe kaynağı" ifadelerini kullandı. 19 kişinin arasında çocuklar, yetişkinler ve torunlar olduğu belirtildi.

AİLE YEMEĞİNDE BULAŞTI

New York Times'ta yer alan bilgilere göre, aile bu ay içerisinde birlikte yedikleri bir akşam yemeği sonrasında virüse enfekte oldu.

PEŞ PEŞE ÖLÜMLER

Grace Fusco'nun en büyük kızı Rita Fusco-Jackson cuma günü hayatını kaybetti ve kısa bir süre sonra aile corona virüs olduğunu öğrendi. Carmine Fusco'nun çarşamba günü annesinden hemen önce öldüğü belirtildi.