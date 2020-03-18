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18.03.2020

Kabe'de tavaf devam ediyor |Video

Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını sebebiyle daha önce temizlenmesi amacıyla kapatılan daha sonra yeniden açılan Kabe'de ziyaretçiler tavafa devam ediyor. Suudi hükümeti Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında salgın tedbirleri kapsamında ülkenin tüm camilerinde cemaatle namaz kılınmayacağını açıkladı.
Kuşlar Kâbeyi gökyüzünden tavaf etti | Video KUŞLAR KÂBE'Yİ GÖKYÜZÜNDEN TAVAF ETTİ | VİDEO
Suudi yönetiminde flaş Kabe kararı! Koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatılmıştı SUUDİ YÖNETİMİNDE FLAŞ KABE KARARI! KORONAVİRÜS NEDENİYLE ZİYARETE KAPATILMIŞTI

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