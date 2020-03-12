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Kuşlar Kâbe'yi gökyüzünden tavaf etti | Video
Suudi Arabistan'da çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüleri, koronavirüs nedeniyle Kâbe'nin boşaltılıp ''temizlik'' çalışmalarının yürütüldüğü esnada bir Türk umreci çekti. Görüntülerde boşaltılan Kâbe kuşlar tavaf ediyor.
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