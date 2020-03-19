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Son dakika: Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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HOLLANDA SAĞLIK BAKANI BRUNO BRUİNS İSTİFA ETTİ

Son dakika haberleri... Hollanda'da çarşamba akşamı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oturumunda bayılan Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti.

Hollanda'da çarşamba akşamı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oturumunda bayılan Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Bruins'in istifasını sunduğu belirtildi.

Haberde, istifasının nedeninin aşırı yorgunluktan olduğu ifade edildi.

Bruins çarşamba akşamı parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kovid-19 önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayılmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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