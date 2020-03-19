Son dakika: BM'den önlem uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Son dakika haberleri... Koronavirüsle mücadelede uyarılarda bulunan BM, "Virüsün, özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek." açıklamasında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek." uyarısında bulundu.
Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Virüsün sadece insanları değil küresel ekonomiyi de etkilediğini belirten Guterres, Uluslararası Çalışma Örgütünün virüs nedeniyle dünya genelinde çalışanların 3,4 trilyon dolar gelir kaybı yaşayabileceğini bildirdiğini söyledi.
BM'DEN G20 ÜLKELERİNE SALGINLA MÜCADELE ÇAĞRISI
Ülke düzeyinde alınan önlemlerin küresel ölçekte yaşanan kriz için yeterli olmadığını belirten Guterres, G20 ülkelerine koronavirüs salgınıyla mücadelede eş güdümlü, kararlı şekilde yeni adımlar atma ve gelişmekte olan ülkelere yardım etme çağrısında bulundu.
Guterres, ''En fakir ve en savunmasız ülkeler en sert darbeyi alacak. Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek. Ortak bir düşmanımız var ve bir virüsle savaşıyoruz.'' dedi.
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