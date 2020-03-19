Ukrayna'dan virüs uyarısı: İkinci evreye girildi
Koronavirüs tüm Avrupa'yu kasıp kavururken, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama dikkatleri çekti. Yapılan açıklamada tedbirlerin elden bırakılmaması ifade edilirken, Koronavirüs salgınının ikinci evreye girdiği belirtildi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) salgınının, yaygınlaşarak ikinci evreye girdiğini duyurdu.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da koronavirüs salgınının artık asıl olarak yurtdışından gelen kişiler yoluyla değil, ülke içinde kişiden kişiye bulaşmaya başladığı; bu nedenle, sınır kapılarındaki sağlık kontrollerinin bu aşamada artık yeterli olmadığı belirtildi. Açıklamada, korona virüsü salgınıyla bu aşamadan sonraki en etkin mücadele yönteminin, ülkede yaşayan kişilerin kendilerini evlerinde izole etmeleri olduğu dile getirildi.
UKRAYNALI MİLLETVEKİLİNİN EŞİ VE KIZKARDEŞİ DE VİRÜSE YAKALANDI
Diğer taraftan, önceki gün koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Sergey Şahov'un, kız kardeşinin ve eşinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Milletvekili Şahov, sosyal medya yayınladığı görüntüde, eşinde ve kız kardeşinde yapılan testlerin sonuçlarının da pozitif çıktığını söyledi.
Milletvekilinin bütün ailesi karantinaya alınırken, son zamanlarda görüştüğü 50 kişinin kimliklerinin de teker teker tespit edildiği ve bu kişilerin de testlerden geçirileceği bildirildi.
SALGININ MERKEZİ OLAN ŞEHİRDE OLAĞANÜSTÜ HAL
Ukrayna'da koronavirüs salgınının ilk görüldüğü, Romanya ve Moldova sınırında yer alan Çernovtsi kentinde ise olağanüstü hal uygulaması, devam ediyor. Şehirdeki toplu taşıma araçları, sadece sağlık görevlileri ve güvenlik görevlilerinin nakli için faaliyet gösterirken, Sağlık Bakanlığı'na ait araçlar, şehir sokaklarında hoparlörle yaptıkları anonslarda halkı mümkün olduğunca evde oturmaya çağırıyor.
ORDU, ASKERE ALMAYI ERTELEDİ
Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ilkbahar celbinde askere almayı ertelediğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle askere alımların bir süreliğine ertelendiği bildirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ilkbahar döneminde 16 bin 500 kişiyi askerliğe almayı planlıyordu.
ÇİFTÇİLERE KOLAYLIK
Ukrayna Ekonomik Kalkınma Bakanlığı da ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan tarım sektörüne kolaylık sağlanması çerçevesinde, kiraların ertelenmesi kararını aldı. Ukrayna Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarım sektöründe faaliyet gösteren kişilerin toprak vergilerinin ve arazi kiralarının iki ay boyunca tahsil edilmeyeceği bildirildi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın bu sabah açıkladığı verilerde, ülke genelinde 16 kişinin korona virüsüne yakalandığının tespit edildiği bildirilmişti. Öte yandan, 154 kişide koronavirüs şüphesinin olduğu açıklandı. Ukrayna'da bu zamana kadar, korona virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
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