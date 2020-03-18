18 Mart 2020, Çarşamba
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Avrupa'ya açılan sınır kapıları yolcu giriş - çıkışlarına kapatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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AVRUPA'YA AÇILAN SINIR KAPILARI YOLCU GİRİŞ - ÇIKIŞLARINA KAPATILDI

ve 'a açılan sınır kapıları, Corona Virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Sınır kapılarında yük taşımacılığında kısıtlamaya gidilmeyecek.

ve 'a açılan sınır kapıları, Corona Virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Sınır kapılarında yük taşımacılığında kısıtlamaya gidilmeyecek.

YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞI YAPILMAYACAK

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan'a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak. Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla 'ye yapılan seferler karşılıklı olarak durduruldu.

"SON 14 GÜN İÇİNDE BU ÜLKELERDE BULUNMUŞ..."

Adı geçen hudut kapıları ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının girişlerine bugün saat 00.00'dan sonra izin verilmeyecek. Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Sağlık ve Ticaret bakanlıklarınca belirtilen usullerde taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek.

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