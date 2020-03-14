14 Mart 2020, Cumartesi
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Son dakika: İspanya'da koronavirüse karşı olağanüstü hal ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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İSPANYA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Son dakika haberleri... Başbakanı Pedro Sánchez koronavirüse karşı önlem olarak ülkede 15 gün olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Detaylar gelecek...

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