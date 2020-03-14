Son dakika: İspanya'da koronavirüse karşı olağanüstü hal ilan edildi
Son dakika haberleri... İspanya Başbakanı Pedro Sánchez koronavirüse karşı önlem olarak ülkede 15 gün olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.Detaylar gelecek...
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