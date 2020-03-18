AB Komisyonu Başkanı Leyen'den koronavirüs itirafı

Avrupa'yı kasıp kavuran koronavirüs salgını hakkında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den itiraf geldi. Koronavirüs salgınını hafife aldıklarını itiraf eden Leyen, "İki hafta önce ya da üç hafta önce kulaklarımıza sert, acımasız gelen tüm bu önlemlerin şimdi olması gerektiğini anladık" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa olarak başlangıçta yeni tip koronavirüsü hafife aldıklarını söyledi.

"ŞİMDİ ANLADIK"

Ursula Von der Leyen, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ''Bence uzman olmayan hepimiz başlangıçta daha Çin'de yani Vuhan'da iken koronavirüsü hafife aldık. Ancak bu arada bunun bizi uzun süre meşgul edecek bir virüs olduğu da anlaşıldı. Tavsiyeleri dinlememiz çok önemli virüsün yayılmaması için. İki hafta önce ya da üç hafta önce kulaklarımıza sert, acımasız gelen tüm bu önlemlerin şimdi olması gerektiğini anladık.'' ifadelerini kullandı.

AB üyesi bazı ülkelerin sokağa çıkma yasağı uygulamalarını da değerlendiren Leyen, bunun üye ülkelerin kendi kararları olduğunu bildirdi.

MACRON HAKKINDA KONUŞTU

Von der Leyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse karşı mücadeleyi ''savaş'' olarak nitelendirdiğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

''Ben şahsen bu kelimeyi kullanmazdım, ama Fransa Cumhurbaşkanı'nın motivasyonunu anlıyorum. Çünkü koronavirüs esrarengiz bir rakip. Görmüyoruz, rengi yok, tadı yok. Bununla birlikte, çılgınca bir hızla yayıldığını fark ediyoruz. Ayrıca insanları ne kadar etkilediğini de bilmiyoruz. Hiç semptomu olmayan insanlar var, bazıları hafif, bazıları şiddetli ve kısa sürede ölen insanlar var. "