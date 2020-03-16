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İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2020
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İRAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre, ’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hemir ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hemir ilçesinin Ruyder kasabası olan 5,4 büyüklükteki , yerel saatle 01.34'te kaydedildi. Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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