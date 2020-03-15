Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Son dakika haberine göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi.
Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen acil durum toplantısının ardından, vaka sayısının 48'e ulaştığı ülkede alınan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sırbistan'ın bugünden itibaren zaferle çıkması gereken bir savaşa girdiğini ifade eden Vucic, "Bu, yaşlılarımız için de verdiğimiz bir mücadele. Onlar bize bugün yaşadığımız ülkeyi verdi." dedi.
Vucic, yarından itibaren ülkede virüs tedavisi gören kişilerin asker gözetiminde korunacağını, toplu taşıma hizmetine ilişkin tedbirlerin 2 gün içinde açıklanacağını bildirdi.
- KENDİLERİNİ İZOLE ETMEYEN KİŞİLERE 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Sırbistan'ın Çin'den 5 milyon maske satın aldığını aktaran Vucic, yarın itibarıyla eğitime ara verildiğini ve okulların uzaktan eğitim verecek şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğini kaydetti.
Vucic, doktorların tavsiyesi üzerine kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirterek, vaka bulunan ülkelerden gelenlerin 28 gün karantinada kalması gerektiğini vurguladı.
Ülkedeki "yaşlı nüfusa evlerinden dışarı çıkmamaları" çağrısında bulunan Vucic, "Hayatı, hayatımızı kurtarmak için kapatıyoruz." dedi.
Başkentteki acil durum toplantısına Başbakan Ana Brnabic ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic de katıldı.
- VAKA BULUNMAYAN KARADAĞ'DAN TEDBİR
Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke Karadağ'da da tedbirler alındı.
Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığınca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak.
Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, "Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Kalleş saldırısının ilk şehidinin oğlundan Erdoğan ve Türkiye mesajı
- İsviçre'de bir günde 841 yeni tip koronavirüs vakası
- İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı
- Trump corona virüs açıklaması öncesi ilginç görüntüler
- İtalya'dan korkunç koronavirüs bilançosu!
- Koronavirüse yakalanan 91 yaşındaki hasta tedavi edildi
- Tüyler ürperten korona açıklaması: Ülkede herkes yakalanacak!
- Ruhani'den şoke eden "koronavirüs" açıklaması
- "Erdoğan'ın başkanlığında bir şeyleri yapma şeklimiz değişti"
- İtalya'dan ürküten koronavirüs açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...