İran'da 4 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin sınır komşularından İran bir kez daha sallandı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 00.11'de kaydedildi.
İran'ın Kum kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 00.11'de kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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