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İran'da 4 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2020
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İRAN'DA KORKUTAN DEPREM

Türkiye'nin sınır komşularından İran bir kez daha sallandı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 00.11'de kaydedildi.

İran'ın Kum kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 00.11'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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