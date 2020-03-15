Irak'ta 8 vilayet daha koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı
ırak'da Musul'un ardından koronavirüse karşı tedbirler artıyor. 8 vilayet daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla sınırlarını giriş çıkışlara kapatma kararı alırken ülkede sınırları kapatılan vilayet sayısı 11'e yükseldi.
Zikar, Babil, Meysan, Necef, Basra, Divaniye, Vasıt ve Kerkük valileri tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, Kovid-19'un yayılmasına engel olmak amacıyla başında bulundukları kentlerin sınırlarının kapatıldığı bildirildi.
Vilayet sınırlarının kapatılma süreleri iki günden bir haftaya kadar değişkenlik gösterirken bir kısmının ise ikinci bir emre kadar kent sınırlarının kapalı tutulacağı belirtildi.
Vatandaşların dolaşımına getirilen sınırlamayla Kovid-19'un yayılmasına engel olunmasının hedeflendiği açıklandı.
Güneydeki Basra vilayetinin Kuveyt ve İran sınır kapılarının da yolcu ve mal girişlerine de tamamıyla kapatıldığı belirtildi.
Kerbela, Erbil ve Süleymaniye vilayetleri de geçen hafta sınırlarını kapatma kararı almıştı.
Ninova vilayetinde ise sokağa çıkma yasağı getirildi.
Irak'taki son resmi verilerde, Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 110 kişi olduğu; bunlardan 24'ünün iyileştiği, 10 kişinin ise öldüğü kaydedildi.
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