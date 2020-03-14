14 Mart 2020, Cumartesi
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Libya'ya yabancıların girişi yasaklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2020
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LİBYA'YA YABANCILARIN GİRİŞİ YASAKLANDI

hükümeti koronavirüsle mücadele için alınan kararları açıkladı. Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

UMH hükümetine bağlı Misrata Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında yabancıların ülkeye girişinin engellenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından yapılan roketli saldırılar nedeniyle 5 Mart'ta durdurulmuş ve uçuşlar başkentin doğusundaki Misrata Havaalanı'na kaydırılmıştı.

Öte yandan Libya Hastalıklarla Mücadele Merkezi, Misrata Havaalanı'ndan ülkeye giriş yapan şüphelisi Hint yolcunun testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

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