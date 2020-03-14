İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 katına çıktı

Avrupa'da koronavirüsten ölümler artmaya devam ederken, son haberl İngiltere'den geldi. İngiltere'de koronavirüsten 10 kişi daha hayatını kaybetti. İngiltere'de kalabalık etkinliklerin yasaklanması gündeme geldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle bir günde 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam sayı 21'e ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin açıkladığı verilere göre, hayatını kaybeden tüm hastalar 60 yaşın üzerinde ve başka sağlık sorunları da bulunan kişiler arasından çıktı.

KALABALIK ETKİNLİKLERİN YASAKLANMASI GÜNDEMDE

BBC'ye konuşan bir hükümet kaynağı, önümüzdeki haftadan itibaren kalabalık etkinliklerin yasaklanmasının düşünüldüğünü belirtti. İngiltere merkezli Jet2 havayolu, virüsün hızla yayıldığı İspanya'ya uçuşlarını durdurma kararı aldı.

BORİS 12 MART'TA ÖLÜMLERLE İLGİLİ UYARMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, "Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek" ifadesini kullanmıştı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hasta sayısı 798 olarak açıklansa da uzmanlar virüsün halihazırda 5 ila 10 bin kişiye bulaştığını tahmin ediyor.