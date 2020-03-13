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İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 143 oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2020
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İSRAİL'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 143 OLDU

Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 143’e ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a rastlanan kişi sayısının 143’e yükseldiği belirtilirken, 143 vakadan 2’sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

basınında yer alan haberlere göre, en az 2 bin 479 sağlık çalışanı dahil olmak üzere on binlerce kişi karantina altına alındı.

Tel Aviv yönetimi, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları kararı almıştı.

İsrail'e gelen yabancıların, karantina altında kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren söz konusu uygulama, dün itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi ek önlem açıklayan İsrail hükümeti, kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikleri de yasaklamıştı.

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