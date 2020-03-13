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Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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ABD BAŞKANI TRUMP'TAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunuyor...

Detaylar gelecek...

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