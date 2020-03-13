Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunuyor...
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